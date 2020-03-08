 Колос - Шахтар: прев'ю матчу 22 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Шахтар: прев'ю матчу 22 туру УПЛ

Сьогодні 10:15 443 0
Колос найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря
Колос - Шахтар: прев'ю матчу 22 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УПЛ

8 березня

22 тур

Колос - Шахтар

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 101 матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-6 — в УПЛ.

На полі Колоса: раніше не зустрічалися.

Попередній матч — 18.10.2019. 11-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Шахтар — Колос — 6:0

Голи: 1:0 — Жуніор Мораес (5), 2:0 — Є. Коноплянка (26), 3:0 — Додо (32), 4:0 — Тайсон (43), 5:0 — Тайсон (45), 6:0 — Жуніор Мораес (61).

Колос найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря (0:6, 18.10.2019).

Цікаві факти та можливі події

Безнічийна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ з 28 вересня триває 13 матчів: 5 перемог та 8 поразок.

Шахтар при Луішу Каштру може здобути 10-ту гостьову перемогу у всіх турнірах.

20-й гол в УПЛ можуть забити Віктор Коваленко, Дентіньо, 15-й — Тарас Степаненко, 10-й — Алан Патрік (усі — Шахтар).

З 24 листопада гравці Колоса якщо забивають голи у Чемпіонаті, то не менше 2-х м’ячів за гру.

Шахтар при арбітру Ярославу Козику провів 18 ігор в УПЛ і ще жодного (!) разу не програвав: +16=2.

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