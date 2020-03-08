Колос - Шахтар: прев'ю матчу 22 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат України, УПЛ
8 березня
22 тур
Колос - Шахтар
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 101 матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-6 — в УПЛ.
На полі Колоса: раніше не зустрічалися.
Попередній матч — 18.10.2019. 11-й тур Чемпіонату України-2019/2020.
Шахтар — Колос — 6:0
Голи: 1:0 — Жуніор Мораес (5), 2:0 — Є. Коноплянка (26), 3:0 — Додо (32), 4:0 — Тайсон (43), 5:0 — Тайсон (45), 6:0 — Жуніор Мораес (61).
Колос найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря (0:6, 18.10.2019).
Цікаві факти та можливі події
Безнічийна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ з 28 вересня триває 13 матчів: 5 перемог та 8 поразок.
Шахтар при Луішу Каштру може здобути 10-ту гостьову перемогу у всіх турнірах.
20-й гол в УПЛ можуть забити Віктор Коваленко, Дентіньо, 15-й — Тарас Степаненко, 10-й — Алан Патрік (усі — Шахтар).
З 24 листопада гравці Колоса якщо забивають голи у Чемпіонаті, то не менше 2-х м’ячів за гру.
Шахтар при арбітру Ярославу Козику провів 18 ігор в УПЛ і ще жодного (!) разу не програвав: +16=2.