Львів - Карпати: прев'ю матчу 22 туру УПЛ

Карпати можуть пропустити 600-й гостьовий гол у Чемпіонатах (ще 1 м'яч) або загалом пропустити 1000-й гол (ще 3 м'ячі).

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

8 березня

22 тур

Львів - Карпати

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 32 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 5 матчів: +2=3-0 м’ячі 10-4 — всі в УПЛ

На полі Львова — 2 матчі: +0=2-0 м’ячі 3-3

Останній матч на полі Львова — 22.09.2018. 9-й тур чемпіонату України-2018/2019

Львів — Карпати — 1:1

Гол: 0:1 — С. Мякушко (74), 1:1 — Бруно (79).

Цікаві факти та можливі події

Карпати можуть пропустити 600-й гостьовий гол у Чемпіонатах (ще 1 м'яч) або загалом пропустити 1000-й гол (ще 3 м'ячі).

Карпати не перемагають у Чемпіонаті з 20 вересня впродовж рекордних для клубу 14 матчів поспіль: =4-10.

Львів на своєму полі пропускає голи в Чемпіонаті 3 матчі поспіль — 5 м’ячів.

Роман Санжар біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 40-ї нічиєї своїх підопічних.

Єгіше Мелікян 10-й раз у Чемпіонаті керуватиме діями Львова.

10-й гол в УПЛ може забити Діейє Матар (Карпати).

Віктор Копієвський вдруге виведе на поле Карпати та Львів, а перша зустріч переможця не виявила — 2:2

Асистент арбітра Максим Чос (Київ) проведе 60-й матч в УПЛ.