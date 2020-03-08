Львів - Карпати: прев'ю матчу 22 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
8 березня
22 тур
Львів - Карпати
Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 32 матчі в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 5 матчів: +2=3-0 м’ячі 10-4 — всі в УПЛ
На полі Львова — 2 матчі: +0=2-0 м’ячі 3-3
Останній матч на полі Львова — 22.09.2018. 9-й тур чемпіонату України-2018/2019
Львів — Карпати — 1:1
Гол: 0:1 — С. Мякушко (74), 1:1 — Бруно (79).
Цікаві факти та можливі події
Карпати можуть пропустити 600-й гостьовий гол у Чемпіонатах (ще 1 м'яч) або загалом пропустити 1000-й гол (ще 3 м'ячі).
Карпати не перемагають у Чемпіонаті з 20 вересня впродовж рекордних для клубу 14 матчів поспіль: =4-10.
Львів на своєму полі пропускає голи в Чемпіонаті 3 матчі поспіль — 5 м’ячів.
Роман Санжар біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 40-ї нічиєї своїх підопічних.
Єгіше Мелікян 10-й раз у Чемпіонаті керуватиме діями Львова.
10-й гол в УПЛ може забити Діейє Матар (Карпати).
Віктор Копієвський вдруге виведе на поле Карпати та Львів, а перша зустріч переможця не виявила — 2:2
Асистент арбітра Максим Чос (Київ) проведе 60-й матч в УПЛ.