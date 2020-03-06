Шевченко оголосив склад збірної України на товариські матчі проти Франції та Польщі

Синьо-жовті зберуться 23 березня в Києві

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 24-х гравців, яких він викликає для підготовки та участі в товариських матчах зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).

Про це повідомляє УАФ.

Також керманич синьо-жовтих традиційно визначив резерв головної команди, до якого цього разу ввійшли сім гравців.

Склад національної команди

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Ов’єдо, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі - Шахтар Донецьк), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі - Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі - Шахтар Донецьк), Ігор Харатін (Ференцварош, Угорщина), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва - Динамо Київ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія).

Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар Донецьк), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина).

Заслуговує на увагу поява в основному списку півзахисника Ференцварошу Ігоря Харатіна, якого вперше запрошено до лав головної команди країни.

До резервного списку ввійшли: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва - Динамо Київ), Євген Шахов (Лечче, Італія), Роман Яремчук, Роман Безус (обидва - Гент, Бельгія), Владислав Супряга (Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Головний тренер не виключає, що хтось із гравців може бути довикликаний або переведений із резервного списку до основного. Відзначимо, що серед резервістів перебуває й один з основних бомбардирів збірної Роман Яремчук, який відновлюється після ушкодження.

Синьо-жовті зберуться 23 березня в Києві, де їхньою резиденцією вже традиційно стане готель Опера. Після трьох тренувальних днів у столиці України національна команда візьме курс на Париж, куди вилетить 25 березня по обіді.

Раніше, Шевченко сфотографувався з тренером збірної Росії.