Моєс: Ярмоленко тільки почав тренуватися

Завтра, 7 березня, Вест Гем в 29-му турі АПЛ на виїзді зіграє з Арсеналом без українця Андрія Ярмоленка.

Про це наставник команди Девід Моєс заявив клубній прес-службі.

"Ми близькі до повернення всього складу до тренувань. Ярмоленко приступив до тренувань, ми дуже близькі до того, щоб і він був у формі.

Але Андрій не зможе зіграти з Арсеналом в ці вихідні, він тільки почав тренуватися", - зазначив Моєс.