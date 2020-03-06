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Моєс: Ярмоленко тільки почав тренуватися

Сьогодні 17:55 351 0
З Арсеналом український форвард точно не зіграє
Моєс: Ярмоленко тільки почав тренуватися
#Моєс, #Ярмоленко

Джерело - sport.ua.

Завтра, 7 березня, Вест Гем в 29-му турі АПЛ на виїзді зіграє з Арсеналом без українця Андрія Ярмоленка.

Про це наставник команди Девід Моєс заявив клубній прес-службі.

"Ми близькі до повернення всього складу до тренувань. Ярмоленко приступив до тренувань, ми дуже близькі до того, щоб і він був у формі.

Але Андрій не зможе зіграти з Арсеналом в ці вихідні, він тільки почав тренуватися", - зазначив Моєс.

Раніше, Моєс назвав терміни повернення Ярмоленка.

Нагадаємо, Ярмоленко жорстко потролив свого одноклубника.

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