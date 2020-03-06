Роналдінью будуть судити у Парагваї

Екс-форвард збірної Бразилії Роналдінью, підозрюваного у використанні фальшивих документів для в'їзду в Парагвай, випустили з-під арешту.

Про це повідомив прокурор Федеріко Дельфіно.

"Роналдо де Ассіс Морейра, більш відомий як Роналдінью, і його брат Роберто повністю співпрацюють зі слідством. Вони вже надали всі необхідні дані для розслідування, і тому можуть отримати право на вихід з-під варти.

Але поки що Роналдінью буде перебувати в Парагваї в очікуванні рішення суду. Він уже знає, що йому можуть пред'явити звинувачення. Однак зараз ми шукаємо альтернативні варіанти, які б не перейшли в офіційну кримінальну справу", - розповів прокурор Федеріко Дельфіно.