 Французькому клубу загрожують санкції за невиконання умов фінансового фейр-плею | Футбол | Champion.com.ua
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Французькому клубу загрожують санкції за невиконання умов фінансового фейр-плею

Вчора 23:28 340 0
Марселю загрожують санкції
Французькому клубу загрожують санкції за невиконання умов фінансового фейр-плею
#Марсель, #УЄФА

Джерело - footboom.com.

Справу Марселя було передано в судову інстанцію, яка займається фінансовим контролем клубів. 

Про це повідомляє 20minutes.fr.

Французькому клубу загрожують санкції

У червні Марсель уклав мирову угоду з УЄФА з приводу фінансового фейр-плею. Згідно з угодою, Марсель зобов'язався скоротити свої витрати протягом чотирьох сезонів.

У документі, який буде діяти до сезону-2022/23, французький клуб погодився скоротити дефіцит максимум до € 30 млн євро за 2020 й фінансовий рік. Марсель повинен добитися повної беззбитковості до сезону 2022/23. Також французька сторона зобов'язала виплатити штраф у розмірі € 6 млн.

Фінансовий фейр-плей забороняє клубам витрачати більше, ніж вони заробляють, і ретельно контролює вливання капіталу з боку власників. Санкції можуть бути різні - від простої догани до вилучення зі змагань.

Раніше, ПСЖ розгромив Діжон у 27 турі Ліги 1.

Також, Марсель обіграв Нім.

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