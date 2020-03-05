Джерело - sport.ua.
Керівництво Сампдорії вже досягло домовленості з Шахтарем про літній трансфер правого вінгера Олександра Зубкова, який в даний час на правах оренди виступає за угорський Ференцварош.
Про це повідомляє Corriere dello Sport
Сума трансферу 23-річного футболіста складе 4,5 млн євро.
Перешкодити трансферу може потенційний виліт Сампдорії з Серії А. Наразі клуб займає 17-те місце в турнірній таблиці, випереджаючи лише на одне очко Дженоа, що йде в зоні вильоту.
Нагадаємо, Зубков приніс перемогу Ференцварошу у матчі проти Фехервара.