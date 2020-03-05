Ярмоленко не зможе відновитися до матчу проти Арсенала

Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися від травми

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко не зможе допомогти команді в матчі 29 туру АПЛ проти Арсенала.

Про це повідомляє Football.London.

Передбачалося, що Ярмоленко може повернутися на поле 8 березня. За оновленою інформацією, гравець Вест Гема повинен відновитися на тиждень пізніше – 15 березня. Таким чином, український гравець ризикує пропустити і 30 тур АПЛ, в якому команда зустрінеться з Вулвергемптоном.

Раніше, Моєс назвав терміни повернення Ярмоленка.

Нагадаємо, Ярмоленко жорстко потролив свого одноклубника.