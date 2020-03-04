 Зоря - Львів 2:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Львів 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 20:42 290 0
Голи Лєднєва і Кабаєва принесли перемогу Зорі
Зоря - Львів 2:0. Огляд матчу
#Зоря, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зустрічалася з Львовом.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
21 тур, 4 березня

Зоря - Львів 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Кабаєв, 2:0 - 89 Лєднєв

Зоря: Нікола Васіл, Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Віталій Вернидуб, Олександр Тимчик, Максим Луньов (Богдан Лєднєв 79), Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв, Артем Громов, Андрейс Циганікс, Євген Чеберко

ФК Львів: Богдан Сарнавський, Алвеш дос Сантос Рожеріо Шина, Алваро Тавареш, Олівейра Ренан (Феліпе Матеус Яковеллі 58), Ігор Гончар, Антон Братков, Жонатан Ліма (Владислав Приймак 83), Сергій Борзенко, Сергій Люлька (Велвес Сантос 65), Ярослав Богунов, Джоель Бопесу

Попередження: Олександр Тимчик 70, Владислав Кабан 74 - Ігор Гончар 32, Сергій Борзенко 38, Ярослав Богунов 40, Алваро Тавареш 70, Антон Братков 87

Нереалізовані пенальті: Артем Громов 73, Богдан Лєднєв 90+3

Раніше, Полісся підписало екс-захисника Зорі.

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