Досвідчений гравець Тоттенгема перейшов у МЛС

Віктор Ваньяма продовжить кар'єру у МЛС

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Тоттенгема Віктор Ваньяма перейшов у Монреаль Імпакт.

Про це повідомляє прес-служба канадського клубу.

28-річний кенієць підписав з новим клубом контракт терміном на 3 роки. інші деталі угоди не розголошуються.

Відзначимо, що Монреаль очолює колишній футболіст збірної Франції і екс-наставник Монако Тьєррі Анрі.

Нагадаємо, Тоттенгем хоче підписати Смоллінга.