Досвідчений гравець Тоттенгема перейшов у МЛС

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Тоттенгема Віктор Ваньяма перейшов у Монреаль Імпакт.
Про це повідомляє прес-служба канадського клубу.
28-річний кенієць підписав з новим клубом контракт терміном на 3 роки. інші деталі угоди не розголошуються.
Відзначимо, що Монреаль очолює колишній футболіст збірної Франції і екс-наставник Монако Тьєррі Анрі.
📰 L'Impact Montréalais de @VictorWanyama : nouveau Joueur désigné en provenance de Tottenham. >>> https://t.co/4jMD7HnXGc— Impact de Montréal (@impactmontreal) March 3, 2020
📰 The #ImpactMontréalais of @VictorWanyama, new DP from Tottenham Hotspur FC. >>> https://t.co/ozCJMJLkhv#IMFC pic.twitter.com/hbk0NQpBwz
Нагадаємо, Тоттенгем хоче підписати Смоллінга.