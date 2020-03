Досвідчений гравець Тоттенгема перейшов у МЛС

Півзахисник Тоттенгема Віктор Ваньяма перейшов у Монреаль Імпакт.

Про це повідомляє прес-служба канадського клубу.

28-річний кенієць підписав з новим клубом контракт терміном на 3 роки. інші деталі угоди не розголошуються.

Відзначимо, що Монреаль очолює колишній футболіст збірної Франції і екс-наставник Монако Тьєррі Анрі.

