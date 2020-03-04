 Карпати - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

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Карпати - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

4 березня, 21 тур

Карпати - Олександрія

Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 13 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно: 18 матчів: +2=8-8 м’ячі 16-27

На полі Карпат — 8 матчів: +2=4-2 м’ячі 8-9

В УПЛ зіграно: 17 матчів: +2=8-7 м’ячі 16-26

На полі Карпат — 8 матчів: +2=4-2 м’ячі 8-9

Останній матч на полі Карпат: 22.07.2018. 1-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Олександрія — 0:2

Голи: 0:1 — А. Цуріков (72), 0:2 — В. Пономар (81).

Карпати в УПЛ з 20 серпня 2017 року не перемагають Олександрію 7 матчів поспіль: 2 нічиї та 5 поразок.

Цікаві факти та можливі події

Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 13 матчів поспіль: =4-9 і до повторення клубного рекорду залишився один матч.

Олександрія може зазнати 90-ї поразки в УПЛ або 70-й раз зіграти внічию.

Пропускний серіал Карпат триває в УПЛ 9 ігор — 21 м’яч.

200-й матч в УПЛ може провести Юрій Паньків (Олександрія).

Містяни при Володимиру Шарану проведуть 100-й виїзний матч у всіх турнірах, у якому можуть забити 100-й гол (ще 2 м’ячі).

Олександрія при Володимиру Шарану може 50-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах.

Роман Санжар біля керма різних клубів УПЛ проведе 140-й матч, у якому може стати свідком 40-ї нічиєї своїх підопічних.

15-й гол в УПЛ можуть забити Василь Грицук, Андрій Запорожан (обоє — Олександрія), 10-й гол — Діейе Матар (Карпати).

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