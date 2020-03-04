Клопп: Ліверпуль заслужив поразку від Челсі

Ліверпуль не зміг використати свої шанси у матчі Кубку Англії проти Челсі.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Матч з Челсі був відкритим, з грою на зустрічних курсах. У першому таймі у нас був момент - ми нанесли 3-4 удари поспіль, Мане був близький до того, щоб забити. Нам були потрібні свіжі гравці, тому я зробив кілька замін, але пропущені голи не особливо допомагають.

Це нормально, що Челсі грав з нами на контратаках. Я можу сказати, що гра Ліверпуля в цілому мені сподобалася. Ми повинні стати краще, і все це розуміють. Останній три тижні не можна назвати хорошими, але наступні три тижні ми повинні зробити кращими тижнями сезону. Це наш план.

Сьогодні Ліверпуль заслужив поразку від Челсі, тому що вони забили двічі, а ми допускали грубі помилки, пропускаючи м'ячі. Зараз всі наші думки про Борнмут, а не про Атлетіко. Ми хочемо почати перемагати", - розповів Клопп.