Шахтар - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
4 березня, 21 тур
Шахтар - Дніпро-1
Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 107 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 4-0
На полі Шахтаря: раніше не зустрічалися
В УПЛ зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0
На полі Шахтаря: раніше не зустрічалися
Попередній матч — 06.10.2019. 10-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Дніпро-1 — Шахтар — 0:2
Голи: 0:1 — Жуніор Мораес (4), 0:2 — Тайсон (83).
Цікаві факти та можливі події
Шахтар в ролі господарів поля не знає поразок в УПЛ з 21 квітня 2018 року вже 29 матчів поспіль: +24=5.
Гольовий серіал дніпрян в Чемпіонаті триває 3 гри (5 м’ячів), а пропускний — 4 матчі (8 голів).
"Гірники" на своєму полі не пропускають голів в УПЛ впродовж 245-ти хвилин.
25-й гол в УПЛ може забити Сергій Кравченко (Дніпро-1).
Шахтар при Луішу Каштру проведе 30-й матч у всіх турнірах, у якому може здобути 20-ту перемогу.
Баланс ігор Шахтаря в УПЛ при арбітру Сергія Бойко — 18: +14=2-2.