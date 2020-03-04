Шахтар - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

4 березня, 21 тур

Шахтар - Дніпро-1

Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 107 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 4-0

На полі Шахтаря: раніше не зустрічалися

В УПЛ зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

На полі Шахтаря: раніше не зустрічалися

Попередній матч — 06.10.2019. 10-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1 — Шахтар — 0:2

Голи: 0:1 — Жуніор Мораес (4), 0:2 — Тайсон (83).

Цікаві факти та можливі події

Шахтар в ролі господарів поля не знає поразок в УПЛ з 21 квітня 2018 року вже 29 матчів поспіль: +24=5.

Гольовий серіал дніпрян в Чемпіонаті триває 3 гри (5 м’ячів), а пропускний — 4 матчі (8 голів).

"Гірники" на своєму полі не пропускають голів в УПЛ впродовж 245-ти хвилин.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Кравченко (Дніпро-1).

Шахтар при Луішу Каштру проведе 30-й матч у всіх турнірах, у якому може здобути 20-ту перемогу.

Баланс ігор Шахтаря в УПЛ при арбітру Сергія Бойко — 18: +14=2-2.