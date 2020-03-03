Визначився перший півфіналіст Кубка Німеччини

Саарбрюкен у серії пенальті здолав Фортуну

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини Саарбрюкен приймав Фортуну.

У першому таймі матчу господарі вийшли вперед. Наприкінці основного часу зустрічі Йоргенсен зрівняв рахунок і гра перейшла в овертайм. 30 додаткових хвилин не порадували голами і переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї команди виконували аж по 10 пенальті переможцем став Саарбрюкен, який є першим в історії клубом з четвертого дивізіону, що зіграє в півфіналі Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини

1/4 фіналу, 3 березня

Саарбрюкен - Фортуна 1:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0) (пен. 7:6)

Голи: 1:0 - 31 Єніке, 1:1 - 90 Йоргенсен

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