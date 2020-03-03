Визначився перший півфіналіст Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини Саарбрюкен приймав Фортуну.
У першому таймі матчу господарі вийшли вперед. Наприкінці основного часу зустрічі Йоргенсен зрівняв рахунок і гра перейшла в овертайм. 30 додаткових хвилин не порадували голами і переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї команди виконували аж по 10 пенальті переможцем став Саарбрюкен, який є першим в історії клубом з четвертого дивізіону, що зіграє в півфіналі Кубка Німеччини.
Кубок Німеччини
1/4 фіналу, 3 березня
Саарбрюкен - Фортуна 1:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0) (пен. 7:6)
Голи: 1:0 - 31 Єніке, 1:1 - 90 Йоргенсен
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