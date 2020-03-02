Роналду хоче повернутися до Реала

Джерело - Чемпіон.

Португальський футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду після візиту до Мадриду висловив бажання повернутися в Реал.

Про це заявив журналіст Еду Агірре, що товаришує з Роналду, повідомляє Football Italia.

За його словами, португалець був у захваті від прийому, який йому влаштували 1 березня у Мадриді під час його візиту на матч між Реалом та Барселоною.

"Я точно знаю, що Кріштіану хоче повернутися в Реал. Він відчув любов Мадриду, коли приїхав на Сантьяго Бернабеу і був у захваті. Зараз він повністю сфокусований на "Ювентусі", але в футболі ніколи не варто казати ніколи", - сказав Агірре.

Роналду виступав за Реал з 2009 по 2018 рік. З мадридським клубом португалець здобув 15 трофеїв, серед яких два титули чемпіона Іспанії і чотири Кубка Ліги чемпіонів. Раніше 35-річний форвард виступав за англійський Манчестер Юнайтед і португальський Спортинг.