Рух поступився БАТЕ у контрольному матчі

Перша поразка Руху у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

У заключному спарингу на перших тренувальних зборах у Туреччині Рух зустрічався з віце-чемпіоном Білорусі БАТЕ.

Білуруська команда змогла вирвати перемогу наприкинці матчу, коли захист Руху прогавив пас Сароки на хід Нехайчику, який увірвався до штрафного, поклав на замасі Мисака і вивів БАТЕ уперед.

Контрольний матч

28 лютого

Рух – БАТЕ 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 84 Нехайчик

Рух (1 тайм): Бандура, Заставний, Білий, Копина, Мисик, Мартинюк, Калюжний, Ардазішвілі, Климчук, Бойчук, Кондраков.

Рух (2 тайм): Мисак, Дуць, Коробенко, Романюк, Саків, Брікнер, Русин, Синиця, Біленький, Кухаревич (ГНП, 75), Ернест.

Нагадаємо, Рух підписав гравця молодіжної збірної Грузії.

Раніше, Рух зіграв внічию з чемпіоном Молдови у контрольному матчі.