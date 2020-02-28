Агробізнес переглядає сина Косовського

Сергій Косовський може стати гравцем Ворскли

Агробізнес на турецьких зборах переглядає двох потенційних новачків.

Про це повідомляє Football.km.ua.

Один з них - Сергій Косовський - син тренера Ворскли Віталія Косовського. 21-річний хавбек почав тренуватися з першоліговим клубом ще в Україні і взяв участь у спарингу з Юністю.

Останнім клубом вихованця Динамо була словацька Славія. Також грав за юнацькі та молодіжні команди Динамо, Ворскли і Оболоні-Бровара. Має в активі 20 матчів у складі юнацької збірної України.

Друге можливе поповнення - бразильський форвард Барбоза.

Раніше, Агробізнес переграв Юність у контрольному матчі.