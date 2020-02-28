 Маркевич вказав на проблему Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич вказав на проблему Шахтаря

Сьогодні 16:13 1875 0
Шахтарю слід підсилити лінію захисту
Маркевич вказав на проблему Шахтаря
#Шахтар, #Маркевич

Джерело - football24.ua.

У матчі з Бенфікою в 1/16 Ліги Європи було яскраво видно проблеми з обороною.

Про це розповів екс-тренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич.

"Вже не перша така гра. Проблема тягнеться кілька років. З такою атакою Шахтар, напевно, міг би дійти мінімум до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але ось захист...Я неодноразово говорив і продовжую говорити: це добре, що вони купують футболістів в середину поля, але пора подбати про зміцнення оборони. Її проблеми вже видно неозброєним оком, для цього не потрібно бути фахівцем.

Можна замахнутися і на більше, тому що в атаці команда грає дуже яскраво. Я вчора дивився огляд всіх матчів Ліги Європи, тому скажу, що Шахтар в атаці виглядає цікаво. Єдина проблема - командна гра в обороні", - вважає Маркевич.

Нагадаємо, визначився суперник Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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