Маркевич вказав на проблему Шахтаря

У матчі з Бенфікою в 1/16 Ліги Європи було яскраво видно проблеми з обороною.

Про це розповів екс-тренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич.

"Вже не перша така гра. Проблема тягнеться кілька років. З такою атакою Шахтар, напевно, міг би дійти мінімум до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але ось захист...Я неодноразово говорив і продовжую говорити: це добре, що вони купують футболістів в середину поля, але пора подбати про зміцнення оборони. Її проблеми вже видно неозброєним оком, для цього не потрібно бути фахівцем.

Можна замахнутися і на більше, тому що в атаці команда грає дуже яскраво. Я вчора дивився огляд всіх матчів Ліги Європи, тому скажу, що Шахтар в атаці виглядає цікаво. Єдина проблема - командна гра в обороні", - вважає Маркевич.