Баварія втратила лідера на тривалий час

Левандовський через травму пропустить місяць

Баварія втратила нападник команди Роберта Левандовського, який пропустить близько чотирьох тижнів через тріщини у лівому колінному суглобі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Польський форвард отримав травму в першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів проти Челсі, який мюнхенці виграли з рахунком 3:0.

Медичний штаб баварців повідомляє, що десять днів футболіст пробуде в гіпсі, після чого зможе повернутися до тренувального процесу. На поле ж Левандовський зуміє вийти через місяць.