Баварія продовжить контракт із Дейвісом

Джерело - sport.ua.
Мюнхенська Баварія має намір найближчим часом продовжити контракт із 19-річним канадським лівим захисником Альфонсо Дейвісом.
Про це повідомляє журналіст Sport1 Флоріан Плеттенберг.
Поточна угода Дейвіса з Баварією розрахована до літа 2023-го року, але німецький клуб має намір продовжити її ще на два роки.
Дейвіс захищає кольори Баварії з січня 2019-го року після переходу з Ванкувера за €10 мільйонів. У поточному сезоні футболіст провів за мюнхенський клуб 29 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав вісім результативних передач.
Орієнтовна вартість гравця складає €40 мільйонів. В активі Альфонсо 17 матчів за збірну Канади, де він забив 5 м'ячів.
Нагадаємо, Баварія знищила Челсі в 1/8 Ліги чемпіонів.