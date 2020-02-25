Нападник Ліона не боїться Роналду та Ювентус

Ліоне не потрібно боятися грати проти Ювентуса в Лізі чемпіонів.

Про це розповів Нападник Ліона Мусса Дембеле

"Очевидно, що в цьому сезоні у нас не завжди все проходить ідеально. Але Ліга чемпіонів - особливий турнір, тут все інакше. Ми зібрані, мотивовані і впевнені в собі.

Побоюємося ми Ювентуса і Роналду? Страху у нас немає. Ми знаємо свої сильні сторони. Проведемо ми чудовий матч, залежить від нас. Я - форвард, і моє завдання забивати. Ніякого особливого тиску я не відчуваю. Маю намір зіграти в звичайному ключі і максимально допомогти команді", - розповів Дембеле.