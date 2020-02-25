Анрі: Я мрію одного разу очолити Арсенал

Легенда канонірів хоче стати тренером команди

Екс-форвард лондонського Арсеналу Тьєррі Анрі мріє очолити клуб.

Про це він заявив в інтерв'ю Metro.

"Я дійсно мрію очолити Арсенал, але також мрію пробігти по баскетбольному майданчику і зробити слем-данк. Однак це не означає, що все це збудеться. Але так, поки я живий, я дійсно хотів би попрацювати головним тренером цього клубу. Це вже було важко зробити навіть до того як клуб покинув Арсен Венгер", - сказав Анрі.

Нагадаємо, що Анрі грав за Арсенал з 1999 по 2007 рік. Разом з клубом він двічі ставав чемпіоном Англії.

У листопаді Анрі очолив клуб МЛС Монреаль Імпакт. У минулому сезоні він протягом чотирьох місяців займав посаду головного тренера Монако.

Раніше, Арсенал переграв Евертон в 27 турі АПЛ.