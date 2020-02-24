Челсі може пройти Баварію у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Це спарені матчі. В обох концентрація і зібраність будуть мати першорядне значення. Мені подобається, коли ми ризикуємо в зоні атаки. Але в обороні ми повинні бути максимально зосереджені.

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Роберт Левандовський багато років показує стабільний рівень. Його статистика голів, все його якості за версту видають гравця топ-класу. Я дивився багато матчів Баварії, це впадає в очі. Він очолює напад, але загроза виходить не тільки від нього. У плей-оф потрібно додавати. І додавати у всьому.

Так, звичайно Баварія може виграти Лігу чемпіонів. Це талановита і згуртована команда, не дарма вона лідирує в Бундеслізі. Цей клуб, який долає труднощі за рахунок сили і організації. Глибоко поважаю Баварію. З року в рік вона претендує на перемогу в Лізі чемпіонів. Але наше завдання полягає в тому, щоб спробувати її зупинити", - відзначив Лемпард.