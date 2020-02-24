Ліга чемпіонів: розклади перед плей-оф

Джерело - Чемпіон.

25 і 26 лютого пройде друга половина матчів плей-оф Ліги чемпіонів. На цій стадії в турнірі залишились найсильніші команди і тому кожна пара гідна особливої уваги.

Взяти, наприклад, матч Челсі - Баварія. Дві попередні зустрічі команд припали на фінали Ліги чемпіонів (2012 рік) і Суперкубка УЄФА (2013 рік). В обох випадках переможця визначали в серії післяматчевих пенальті, спочатку сильнішим виявився Челсі, а через рік вже Баварія. Зараз на думку аналітиків Parimatch в кращій формі знаходяться мюнхенці, навіть в гостьовому матчі у них цілих 49% на перемогу.

Приблизно такий самий розклад і в матчі Наполі - Барселона, де Parimatch дає каталонцям 45% на перемогу. Раніше команди в єврокубках не перетиналися. Але при цьому статистика свідчить не на користь Барселони. По-перше, іспанці програли італійцям два попередніх двоматчевих протистояння, по-друге, в 16 останніх гостьових матчах Ліги чемпіонів у Барселони тільки шість перемог (шість нічиїх і чотирьох поразок). Правда, і у Наполі з іспанцями теж не все гладко. У чотирьох останніх двоматчевих протистояннях з іспанськими клубами команда поступилася.

Відмінні шанси на перемогу в гостьовому матчі і у Ювентуса: 53% на те, що туринці повернуться додому з перемогою. Обидва рази, коли Ліон приймав "Стару синьйору" у себе вдома, він програвав 0:1. Більш того, Ліон взагалі ніколи не перемагав Ювентус і програв шість з останніх семи протистоянь 1/8 фіналу.

Сама ж непередбачувана пара цієї стадії плей-офф Реал - Манчестер Сіті. Parimatch дає кожній команді по 37% на перемогу і 26% на нічию. Минулого разу команди зустрічалися в півфіналі і тоді за два матчі був забитий лише один м'яч, який і вивів мадридців у фінал. Також багато буде залежати від того, який настрій зараз у британців. Загроза дискваліфікації з Ліги чемпіонів на два сезони може сильно підкосити команду.