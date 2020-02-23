Шахтар - Десна: прев'ю матчу 19 туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

19 тур

Шахтар - Десна

Арбітр: Євген Арановський (Київ) провів 111 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно: 5 матчів: +5=0-0 м’ячі 11-2.

На полі Шахтаря — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 1-0

В УПЛ зіграно 3 матчі: +3=0-0 м’ячі 4-0

На полі Шахтаря — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 1-0

Останній матч на полі Шахтаря: 19.10.2018. 12-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Шахтар — Десна — 1:0

Гол: Майкон (88).

Цікаві факти та можливі події

Шахтар не знає поразок у Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 47 матчів поспіль: +40=7, а на своєму полі 28 ігор: +23=5.

З 22 вересня донецький клуб більше 1-го гола за матч в УПЛ не пропускає.

Десна на полях суперників з 29 квітня не грає внічию впродовж рекордних для клубу 12-ти ігор: 7 перемог та 5 поразок.

Тайсон може забити 50-й гол в складі Шахтаря у всіх турнірах.

20-й гол в УПЛ можуть забити Дентіньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар), Олександр Філіппов, Владислав Калітвінцев (обоє — Десна).

10-й домашній матч Шахтаря при Луішу Каштру в Чемпіонаті.

Денис Фаворов, Максим Імереков (обоє — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.