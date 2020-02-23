Шахтар - Десна: прев'ю матчу 19 туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
19 тур
Шахтар - Десна
Арбітр: Євген Арановський (Київ) провів 111 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно: 5 матчів: +5=0-0 м’ячі 11-2.
На полі Шахтаря — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 1-0
В УПЛ зіграно 3 матчі: +3=0-0 м’ячі 4-0
На полі Шахтаря — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 1-0
Останній матч на полі Шахтаря: 19.10.2018. 12-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Шахтар — Десна — 1:0
Гол: Майкон (88).
Цікаві факти та можливі події
Шахтар не знає поразок у Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 47 матчів поспіль: +40=7, а на своєму полі 28 ігор: +23=5.
З 22 вересня донецький клуб більше 1-го гола за матч в УПЛ не пропускає.
Десна на полях суперників з 29 квітня не грає внічию впродовж рекордних для клубу 12-ти ігор: 7 перемог та 5 поразок.
Тайсон може забити 50-й гол в складі Шахтаря у всіх турнірах.
20-й гол в УПЛ можуть забити Дентіньо, Віктор Коваленко, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар), Олександр Філіппов, Владислав Калітвінцев (обоє — Десна).
10-й домашній матч Шахтаря при Луішу Каштру в Чемпіонаті.
Денис Фаворов, Максим Імереков (обоє — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.