Олександрія - Колос: прев'ю матчу 19 туру УПЛ

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Чемпіонат України, УПЛ

19 тур

Олександрія - Колос

Арбітр: Юрій Іванов (Маріуполь) проведе 10-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно: 1 матч: +0=1-0 м’ячі 1-1 — в УПЛ

На полі Олександрії: раніше не зустрічалися.

Попередній матч суперників: 22.09.2019. 8-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Колос — Олександрія — 1:1

Голи: 1:0 — Д. Костишин (45), 1:1 — В. Бабогло (68).

Цікаві факти та можливі події

Олександрія утримує клубну рекордну домашню переможну серію, яка з 14 вересня триває 6 матчів.

Програшна клубна рекордна гостьова серія Колоса з 18 жовтня триває 5 ігор.

Ковалівці на полях суперників пропускають голи у Чемпіонаті з 31 серпня впродовж рекордних для клубу 7-ми матчів — 17 голів.

Володимир Шаран на чолі різних клубів проведе 90-й домашній матч в УПЛ.

10-й гостьовий матч Колоса в УПЛ.