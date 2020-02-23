 Карпати - Дніпро-1: прев'ю матчу 19 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати - Дніпро-1: прев'ю матчу 19 туру УПЛ

Сьогодні 12:56 235 0
Карпати - Дніпро-1: прев'ю матчу 19 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УПЛ

19 тур

Карпати - Дніпро-1

Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари) провів 96 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно: 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2 — в УПЛ

На полі Карпат: раніше не зустрічалися.

Попередній матч суперників: 20.09.2019. 8-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Дніпро-1 — Карпати 2:0

Голи: 1:0 — В. Супряга (27), 2:0 — В. Супряга (71).

Цікаві факти та можливі події

Карпати не перемагають у Чемпіонаті з 20 вересня 11 матчів поспіль: =3-8.

Пропускний серіал "зелено-білих" триває в УПЛ 7 ігор — 18 м’ячів.

10-й гостьовий матч дніпрян в УПЛ.

Дмитро Михайленко на чолі різних клубів УПЛ може стати свідком 50-го гола своїх підопічних.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Кравченко (Дніпро-1).

Новачок Дніпра-1 Франчіско Ді Франко першу частину поточного Чемпіонату починав саме в Карпатах.

Арбітр Дмитро Кутаков проведе 1-й матч в УПЛ за участю дніпрян.

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