Карпати - Дніпро-1: прев'ю матчу 19 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат України, УПЛ
19 тур
Карпати - Дніпро-1
Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари) провів 96 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно: 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2 — в УПЛ
На полі Карпат: раніше не зустрічалися.
Попередній матч суперників: 20.09.2019. 8-й тур Чемпіонату України-2019/2020.
Дніпро-1 — Карпати 2:0
Голи: 1:0 — В. Супряга (27), 2:0 — В. Супряга (71).
Цікаві факти та можливі події
Карпати не перемагають у Чемпіонаті з 20 вересня 11 матчів поспіль: =3-8.
Пропускний серіал "зелено-білих" триває в УПЛ 7 ігор — 18 м’ячів.
10-й гостьовий матч дніпрян в УПЛ.
Дмитро Михайленко на чолі різних клубів УПЛ може стати свідком 50-го гола своїх підопічних.
25-й гол в УПЛ може забити Сергій Кравченко (Дніпро-1).
Новачок Дніпра-1 Франчіско Ді Франко першу частину поточного Чемпіонату починав саме в Карпатах.
Арбітр Дмитро Кутаков проведе 1-й матч в УПЛ за участю дніпрян.