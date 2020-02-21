Воротар-невдаха Каріус повернеться до Ліверпуля

Бешикташ не планує викуповувати воротаря після закінчення оренди

Джерело - Sport Arena.

Німецький воротар Лоріс Каріус влітку повернеться з Бешикташу до Ліверпуля.

Про це повідомляє The Athletic.

В орендну угоду Каріус є пункт про можливість викупу гравця за 7,25 мільйона фунтів. За повідомленнями джерела, турецький клуб не планує викуповувати голкіпера. Каріус повернеться в Ліверпуль, якщо раніше його не візьме інший клуб.

Раніше повідомлялося, що керівництво Бешикташа намір домовитися з Ліверпулем про нову орендну угоду з німецької голкіперу.

Каріус виступає за Бешикташ із серпня 2018 року. У нинішньому сезоні Лоріс провів 28 матчів за орлів у всіх турнірах, пропустивши 42 голи.