Ліга Європи є дуже важливим турніром для донецького Шахтаря.

Про це розповів півзахисник гірників Майкон.

"Очікування від Ліги Європи дуже високі, це дуже важливе змагання для оцінки сезону Шахтаря. Ми знаємо, що здатні далеко пройти, але нам потрібно багато працювати. У Лізі Європи є багато команд, які можуть грати в Лізі чемпіонів - наприклад, та ж Бенфіка, яка є відмінним суперником. Поки рано говорити про перемогу в турнірі, але ми націлені робити один крок за іншим, щоб досягти цілей в змаганні".

Матч з Бенфікою для нас зараз найважливіша гра, тому що ми очікуємо серйозного суперництва. Ми ретельно вивчали їх сильні і слабкі сторони. Тепер мова йде про те, щоб добитися хорошого результату вдома, а потім використати цю перевагу в Португалії", - розповів Майкон.