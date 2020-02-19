Барселона знайшла центрального нападника

Брейтвейт стане футболістом каталонського клубу

Барселона підпише данського нападника Леганесі Мартіні Брейтвейта.

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона виплатить за нього повну суму відступних - 18 мільйонів євро. Про перехід має бути оголошено найближчим часом.

У нинішньому сезоні Брейтвейт забив 6 м'ячів в 24 матчах за Леганес. Він виступає за іспанський клуб з січня 2019 року, в стан огірків футболіст перебрався з Мідлсбро. Раніше він також захищав кольори Есб'єрга, Тулузи і Бордо.

Раніше, Вільярреал мінімально обіграв Леванте у 24 турі Ла-Ліги.

Також, Барселона обіграла Хетафе.