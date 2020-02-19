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Рашфорд може пропустити Євро-2020

Вчора 22:40 129 0
Зірка МЮ продовжує відновлюватися після травми спини
Рашфорд може пропустити Євро-2020
#Рашфорд, #МЮ

Джерело - iSport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може не зіграти на чемпіонаті Європи-2020.

Про це наставник команди Уле-Гуннар Сульшер заявив клубній прес-службі.

"У нього травма спини. Потрібен час, що пройти курс відновлення. Я сподівався, що він одужає швидше. Але все не так, як хочеться. Мабуть, Маркус вибув надовго. Йому потрібно ще як мінімум кілька місяців, це точно.

Якщо Рашфорд буде в поганій формі до кінця сезону, то не поїде на Євро. Його вже оглянули лікарі. Пошкодження виявилося гірше, ніж ми думали спочатку", - сказав Сульшер.

Рашфорд отримав травму спини в матчі-відповіді Кубка Англії з Вулвергемптоном. У поточному сезоні 22-річний нападник провів 22 матчі в чемпіонаті Англії, забивши 14 голів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Челсі в 26 турі АПЛ.

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