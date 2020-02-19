Мілан підписав попередній контракт з Рангніком

У разі розірвання угоди россонері виплатять неустойку тренеру

Колишній тренер РБ Лейпциг Ральф Рангнік має очолити Мілан в наступному сезоні.

Про це повідомляє L'Equipe.

Керівництво россонері підписало попередній контракт з німецьким фахівцем. Рангнік має очолити команду влітку цього року.

Угода також передбачає виплату неустойки тренеру, якщо Мілан передумає і відмовиться від угоди.

Нагадаємо, що останнім клубом в кар'єрі Ранґніка був РБ Лейпциг, з якого він пішов влітку минулого року. В даний момент Мілан займає восьму сходинку в таблиці чемпіонату Італії, набравши 35 очок.

Раніше, Мілан здолав Торіно у 24 турі Серії А.