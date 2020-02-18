Маттео Гендузі буде тренуватися із молодіжною командою

У лондонському Арсеналі виник конфлікт між головним тренером Мікелем Артетою і півзахисником команди Маттео Гендузі.

Про це повідомляє The Telegraph

Іспанський наставник і французький хавбек посварилися ще на зборі в Абу-Дабі. Після перепалки на футбольному полі, Артета і Гендузі продовжили з'ясовувати стосунки навіть в готелі.

В результаті французького футболіста відправили до молодіжної команди - це стало причиною пропуску матчу з Ньюкаслом.

У поточному сезоні 20-річний Гендузі зіграв за Арсенал 29 матчів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Арсенал розгромив Ньюкасл в 26 турі АПЛ.

Раніше, Тоттенгем вирвав перемогу в Астон Вілли.