Джерело - isport.ua.
У лондонському Арсеналі виник конфлікт між головним тренером Мікелем Артетою і півзахисником команди Маттео Гендузі.
Про це повідомляє The Telegraph
Іспанський наставник і французький хавбек посварилися ще на зборі в Абу-Дабі. Після перепалки на футбольному полі, Артета і Гендузі продовжили з'ясовувати стосунки навіть в готелі.
В результаті французького футболіста відправили до молодіжної команди - це стало причиною пропуску матчу з Ньюкаслом.
У поточному сезоні 20-річний Гендузі зіграв за Арсенал 29 матчів і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, Арсенал розгромив Ньюкасл в 26 турі АПЛ.
Раніше, Тоттенгем вирвав перемогу в Астон Вілли.