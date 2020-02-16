Реал вдома не зміг переграти Сельту у 24 турі Ла-Ліги

Аутсайдер у Мадриді здобув одне очко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал зустрічався із Сельтою.

Смолов забив швидкий гол у ворота Реалу. Після перерви спочатку Кроос зрівняв рахунок, а потім Рамос реалізував пенальті і вивів вперед господарів. На 86-ій хвилині зустрічі Міна зрівняв рахунок.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

24 тур, 16 лютого

Реал - Сельта 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Смолов, 1:1 - 52 Кроос, 2:1 - 65 Рамос (пен), 2:2 - 86 Міна

Раніше, Севілья врятувалася у матчі з Еспаньйолом.

Нагадаємо, Валенсія зіграла внічию з Атлетіко.