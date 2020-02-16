Фіорентина знищила Сампдорію, Ювентус переграв Брешію. Результати матчів 24 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 24-му турі італійської Серії А Фіорентина впевнено переграла Сампдорію, Сассуоло вдома поступилося Пармі, а Ювентус без Роналду переміг Брешію.
Чемпіонат Італії - Серія А.
24 тур, 16 лютого
Сампдорія - Фіорентина 1:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 9 Торсбю, 0:2 - 18 Влахович (пен), 0:3 - 40 К’єза (пен), 0:4 - 57 Влахович, 0:5 - 78 К’єза, 1:5 - 90 Габб’ядіні
Сассуоло - Парма 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 25 Жервінью
Ювентус - Брешія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Дибала, 2:0 - 75 Куадрадо
Раніше, президент Сампдорії звільнив усе керівництво клубу.
Нагадаємо, Верона зіграла внічию з Удінезе.