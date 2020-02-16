У Ярослава Ракицького завжди були проблеми із відбором.

Про це сказав32-річний український захисник Динамо-Брест Євген Хачеріді.

Важливо: Хачеріді - про рівень Ракицького, феномен Ван Дейка і стабільність Рамоса

"Ярік? Що Ярік... Ярік — це однозначно один з найкращих. І зараз, і раніше він був. У нього передача — найкраща у світі, напевно. Тільки у ван Дейка такі ж передачі. Свого часу Діма Чигринський теж добре володів передачами. А Ракіцький по передачам... Я не знаю, я краще не бачив.

Для захисника він маленького зросту. І з відбором у нього завжди були проблеми. Все одно, він — дуже хороший захисник. Він — топ-захисник в Україні",- сказав Хачеріді.