Зозуля - чортів нацист: Уболівальники Осасуни ображали українського нападника

Уболівальники знову ображали Романа Зозулю

Уболівальники ображали українського нападника Альбасете Романа Зозулю під час матчу 23-го туру Ла-Ліги Осасуна – Реал.

Про це повідомляє AS.

Фанати співали "Зозуля - чортів нацист", як це робили раніше вболівальники Райо Вальєкано і Баракальдо.

Ліга засудила образи і направила письмову скаргу в Королівську іспанську футбольну федерацію.

У своєму листі Ла-Ліга відзначила також образи Серхіо Рамоса під час цього ж матчу, коли близько 400 фанів Осасуни співали "Здохни, Рамос" і кинули в нього запальничку після голу на 38-й хвилині.

Нагадаємо, Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете.