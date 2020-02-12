Челсі узгодив трансфер лідера Аякса

Хакім Зієш влітку покине Аякс

Півзахисник Аякса Хакім Зієш стане гравцем Челсі.

Про це повідомляє De Telegraaf

Клуби досягли усної домовленості про перехід 26-річного гравця влітку. Англійський клуб заплатить за трансфер 40-45 млн євро.

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Челсі хотів підписати Зієша ще в зимове трансферне вікно, але тоді Аякс не відпустив гравця.

У поточному сезону хавбек забив 6 голів і віддав 12 результативних передач.

Раніше, Челсі підшукав заміну Аррісабалазі.