Челсі узгодив трансфер лідера Аякса

Джерело - ua.tribuna.com.
Півзахисник Аякса Хакім Зієш стане гравцем Челсі.
Про це повідомляє De Telegraaf
Клуби досягли усної домовленості про перехід 26-річного гравця влітку. Англійський клуб заплатить за трансфер 40-45 млн євро.
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Челсі хотів підписати Зієша ще в зимове трансферне вікно, але тоді Аякс не відпустив гравця.
У поточному сезону хавбек забив 6 голів і віддав 12 результативних передач.
Раніше, Челсі підшукав заміну Аррісабалазі.