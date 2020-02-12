 У Росії ДЮСШ, яка виховала гравця Монако, відмовилася від грошей клубу, вважаючи лист від нього жартом | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Київське Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Розклад матчів плей-оф на 12 лютого
Сьогодні 08:40 872
Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу
Сьогодні 14:53 318
Гравці Динамо отримують мізерні зарплати, якщо вірити клубу
Сьогодні 14:07 558
Динамо Київ - Динамо Загреб: онлайн-трансляція плей-оф юнацької Ліги УЄФА. LIVE
Сьогодні 13:39 1351
В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів
Сьогодні 08:12 2130 1
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 04:10 1661
Кучмій став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 23:28 492
Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи
Вчора 22:55 471
Шевченко: Я задоволений побаченим на зборах у Туреччині
Вчора 22:40 1112
Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби
Вчора 21:58 1058
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Футбол Захисник Динамо став найкращим молодим футболістом України 45
15:17 Футбол У Росії ДЮСШ, яка виховала гравця Монако, відмовилася від грошей клубу, вважаючи лист від нього жартом 370
15:06 Футбол Голкіпер Динамо зацікавив французькі клуби 858
14:53 Біатлон Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу 318
14:40 Футбол Мораес: Рома чи Мілан? У мене немає бажання залишати Україну 167
14:25 Футбол Півзахисник Динамо посів перше місце у рейтингу найкращих юних футболістів України 667
14:09 Легка атлетика Федорко встановив рекорд світу на Чемпіонаті України 395
14:07 Футбол Гравці Динамо отримують мізерні зарплати, якщо вірити клубу 558
13:51 Футбол Адебайор перейшов до парагвайського клубу 127
13:43 Баскетбол Браянта і його доньку поховали 7 лютого 514
13:39 Пряма трансляція Динамо Київ - Динамо Загреб: онлайн-трансляція плей-оф юнацької Ліги УЄФА. LIVE 1351
13:29 Теніс Світоліна перемогла у першому колі турніру у Таїланді 423
13:15 Гімнастика Дерюгіна: Не хочу бойкотувати Гран-прі у Москві, діти пораділи через умови для тренувань у Росії 1004 1
12:57 Футбол Ярмоленко є найвисокооплачуванішим гравцем Вест Гема 1386
12:41 Бокс Визначилася дата бою Постол - Рамірес 544
12:30 Теніс Бондаренко програла у першому колі турніру у Таїланді 181
12:20 Футбол Шабанов не залишить Динамо найближчим часом 474
12:08 Теніс Снігур програла на старті турніру в Єгипті 229
12:05 Бокс Чемпіонський бій Вайлдер - Ф'юрі покаже український медіасервіс Megogo 2213
11:51 Футбол Зінченко є одним з найбільш низькооплачуваних гравців Манчестер Сіті 680
11:49 Блог Марина Бех-Романчук розповіла про що думає під час сексу та чи має значення розмір 1406
11:33 Футбол Пеле не може самостійно ходити і знаходиться у депресії 466
11:15 Теніс Світоліна і Ястремська зіграють на турнірі у Маямі 356
10:59 Біатлон Чемпіонат світу. Спринт 10 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 328
10:57 Футбол Динамо виплатило 800 тисяч євро за дострокове розірвання контракту із захисником 563

У Росії ДЮСШ, яка виховала гравця Монако, відмовилася від грошей клубу, вважаючи лист від нього жартом

Сьогодні 15:17 370 0
Близько 225 тисяч євро мала отримати ДЮСШ за виховання Головкіна
У Росії ДЮСШ, яка виховала гравця Монако, відмовилася від грошей клубу, вважаючи лист від нього жартом
#Головкін, #Монако

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Дитячо-юнацька спортивна школа міста Осіннікі, де до 2012 року числився півзахисник французького клубу Монако Олександр Головін, прийняла лист про компенсаційні виплати за жарт і не відповіла на нього.

Про це повідомляє Інфореактор.

Сума трансферу Головіна в Монако у 2018 році склала близько 30 мільйонів євро. І в понеділок, 10 лютого, на зустрічі екс-гендиректора клубу з представниками російських шкіл було піднято питання про виплату школі, яка виховала Головіна, 0,75% від трансферу, тобто близько 225 тисяч євро.

Директор установи Галина Рудольф відзначила, що Головін дійсно значився в її ДЮСШ, і коли він перейшов в Монако, школа отримала лист, де клуб пропонував виплату. Але, за словами Рудольф, керівництво школи вирішило лист жартом, і на нього ніхто не відповів.

Раніше, Марсель мінімально переміг Тулузу.

Нагадаємо, Лілль переграв Анже.

Коментарі ()