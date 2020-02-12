У Росії ДЮСШ, яка виховала гравця Монако, відмовилася від грошей клубу, вважаючи лист від нього жартом

Близько 225 тисяч євро мала отримати ДЮСШ за виховання Головкіна

Дитячо-юнацька спортивна школа міста Осіннікі, де до 2012 року числився півзахисник французького клубу Монако Олександр Головін, прийняла лист про компенсаційні виплати за жарт і не відповіла на нього.

Про це повідомляє Інфореактор.

Сума трансферу Головіна в Монако у 2018 році склала близько 30 мільйонів євро. І в понеділок, 10 лютого, на зустрічі екс-гендиректора клубу з представниками російських шкіл було піднято питання про виплату школі, яка виховала Головіна, 0,75% від трансферу, тобто близько 225 тисяч євро.

Директор установи Галина Рудольф відзначила, що Головін дійсно значився в її ДЮСШ, і коли він перейшов в Монако, школа отримала лист, де клуб пропонував виплату. Але, за словами Рудольф, керівництво школи вирішило лист жартом, і на нього ніхто не відповів.

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