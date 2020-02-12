Адебайор перейшов до парагвайського клубу

Нападник став одноклубником Гонсалеса

Джерело - Чемпіон.

Нападник Еммануель Адебайор продовжить кар'єру у парагвайському клубі Олімпія.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб з Асунсьйона підписав угоду між 35-річним форвардом на один рік, до кінця грудня 2020 року.

Останнім клубом тоголезця був турецький Кайсеріспор, в складі якого він провів вісім матчів і забив два голи. За свою кар'єру він встиг пограти за Мец, Монако, лондонський Арсенал, Манчестер Сіті, мадридський Реал, Тоттенгем, Крістал Пелес та Істанбул.

Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.

Раніше, Реал розібрався з Атлетіко.