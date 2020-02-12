Адебайор перейшов до парагвайського клубу

Джерело - Чемпіон.
Нападник Еммануель Адебайор продовжить кар'єру у парагвайському клубі Олімпія.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Клуб з Асунсьйона підписав угоду між 35-річним форвардом на один рік, до кінця грудня 2020 року.
Останнім клубом тоголезця був турецький Кайсеріспор, в складі якого він провів вісім матчів і забив два голи. За свою кар'єру він встиг пограти за Мец, Монако, лондонський Арсенал, Манчестер Сіті, мадридський Реал, Тоттенгем, Крістал Пелес та Істанбул.
Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.
Раніше, Реал розібрався з Атлетіко.