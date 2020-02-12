Реал бажає придбати лідера Інтера

Джерело - sport.ua.
Хавбек Інтера Марцело Брозович може продовжити кар'єру в Іспанії.
Про це повідомляє La Repubblica.
Футболіста хоче купити Реал. У послугах футболіста зацікавлений тренер мадридців Зінедін Зідан, який хоче зробити основною пару хавбеків Каземіро-Брозович.
Контракт Брозовича з міланським клубом розрахований до червня 2022 року.
У цьому сезоні Брозович провів 21 матч за Інтер, забив 3 м'ячі і віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.
Раніше, Реал розібрався з Атлетіко.