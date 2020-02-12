 Карпати – Кьоге 3:3: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби
Вчора 21:58 804
В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів
Сьогодні 08:12 764
Динамо Київ - Динамо Загреб: онлайн-трансляція плей-оф юнацької Ліги УЄФА. LIVE
Сьогодні 06:39 416
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 04:10 654
Кучмій став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 23:28 349
Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи
Вчора 22:55 376
Шевченко: Я задоволений побаченим на зборах у Туреччині
Вчора 22:40 839
Вихрист: Я не знаю навіщо федерація вчинила так низько і підло
Вчора 20:49 2162
Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині
Вчора 19:34 2769
Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі
Вчора 17:54 6274 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:40 Баскетбол Х'юстон переміг Бостон, Вашингтон переграв Чикаго. Результати матчів НБА 39
09:25 Легка атлетика Ратнікова перемогла на змаганнях у Польщі та оновила особистий рекорд 162
09:10 Хокей Міннесота розгромила Вегас, Торонто переграло Аризону. Результати матчів НХЛ 80
08:55 Хокей Матч Сент-Луїс - Анагайм перервали через втрату свідомості гравця 155
08:40 Футбол Київське Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Розклад матчів плей-оф на 12 лютого 350
08:31 Футбол Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 143
08:24 Футбол Карпати – Кьоге 3:3. Огляд матчу 242
08:12 Бокс В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів 764
08:08 Інше Україна може подати заявку на спільне проведення Олімпіади з Білоруссю 215
07:58 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 168
06:50 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 342827
06:45 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 223281
06:39 Пряма трансляція Динамо Київ - Динамо Загреб: онлайн-трансляція плей-оф юнацької Ліги УЄФА. LIVE 416
05:11 Пряма трансляція Інтер - Наполі: онлайн-трансляція півфінального матчу Кубку Італії. LIVE 170
04:10 Футбол Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE 654
11 Лютого 2020
23:56 Футбол Екс-голкіпер Динамо відмовився змінювати громадянство 797
23:40 Теніс Філіма: Збірна України є фаворитом у грі проти Японії 390
23:28 Боротьба Кучмій став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби 349
23:13 Футбол Почеттіно: Хочу працювати в АПЛ 386
22:55 Боротьба Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи 376
22:40 Футбол Шевченко: Я задоволений побаченим на зборах у Туреччині 839
22:23 Футбол Динамо – БАТЕ 1:1. Огляд матчу 641
22:10 Теніс Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі 381 1
21:58 Боротьба Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби 804
21:40 Футбол Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада 491

Карпати – Кьоге 3:3. Огляд матчу

Сьогодні 08:24 242 0
Карпати провели черговий спаринг на зборах у Туреччині
Карпати – Кьоге 3:3. Огляд матчу
#Карпати

Джерело - Чемпіон.

11 лютого у Туреччині Карпати у контрольному матчі зіграли внічию із  данським Кьоге.

Контрольний матч
11 лютого

Карпати – Кьоге 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Хельстед, 1:1 – 30 Лях, 1:2 – 46 Елвіус, 2:2 – 52 Танчик, 2:3 – 67 Йохансон (пен), 3:3 – 83 Тлумак

Карпати: Кудрик (Каніболоцький, 46), Дубінчак (Слива, 46), Халл (Толочко, 60), Мартінс (Кіриленка, 60), Гіоргадзе (Веремієнко, 46), Кльоц (Хахльов, 46), Назарина (Тлумак, 60), Притула (Козак, 46), Лях (Г. Пасіч, 46), Лейоус (Танчик, 46), Матар (Бойчук, 46).

Раніше, Каніболоцький перейшов у Карпати.

Нагадаємо, Карпати підписали Діейє.

Коментарі ()