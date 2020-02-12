Джерело - Чемпіон.
11 лютого у Туреччині Карпати у контрольному матчі зіграли внічию із данським Кьоге.
Контрольний матч
11 лютого
Карпати – Кьоге 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Хельстед, 1:1 – 30 Лях, 1:2 – 46 Елвіус, 2:2 – 52 Танчик, 2:3 – 67 Йохансон (пен), 3:3 – 83 Тлумак
Карпати: Кудрик (Каніболоцький, 46), Дубінчак (Слива, 46), Халл (Толочко, 60), Мартінс (Кіриленка, 60), Гіоргадзе (Веремієнко, 46), Кльоц (Хахльов, 46), Назарина (Тлумак, 60), Притула (Козак, 46), Лях (Г. Пасіч, 46), Лейоус (Танчик, 46), Матар (Бойчук, 46).
Раніше, Каніболоцький перейшов у Карпати.
Нагадаємо, Карпати підписали Діейє.