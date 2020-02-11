Лунін: Мені нічого не відомо щодо планів Реала на наступний сезон

Український голкіпер Андрій Лунін не знає про бажання Реала повернути його у наступному сезоні.

Про це він заявив в інтерв'ю elespanol.com.

"Чому я не грав в Леганесі? Ви повинні запитати про це тренера, тому що я не знаю. Мені було важко без ігрової практики і в Леганесі , і у Вальядоліді, так я хочу рости.

Мені нічого не відомо щодо Реала і його планах на наступний сезон, але я залишаюся на зв'язку з клубом", - зазначив Лунін.