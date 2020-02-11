Федецький: Карпати котяться до Першої ліги

Львівські Карпати вилетять до Першої ліги за підсумками поточного сезону.

Про це екс-гравець збірної України Артем Федецький заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Хто покине елітний дивізіон?- Мені б найменше хотілося, щоб це були Карпати. Але команда не може вплинути на бардак у клубі. Це головна причина того, що команда з таким ім'ям котиться у Першу лігу.

Хто з Першої ліги поповнить елітний дивізіон в наступному сезоні? Як уболівальник, буду переживати за Волинь, оскільки команду тренує мій друг Андрій Тлумак, є друзі і в складі - Денис Кожанов, Сергій Сімінін, Тарас Михалик. Лучани показують непоганий футбол. Все стабільно в Русі. До того, як Сергій Ковалець залишив Оболонь Бровар, я бачив киян в трійці, але зараз заповітне третє місце віддам Інгульцю, команді з характером і запалом", - зазначив Федецький.