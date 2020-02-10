Захисник Динамо Роман Вантух, який виступає в Олександрії на правах оренди, мріє повернутися у київський клуб.

Про це розповів сам гравець.

"Не було думок, що буду в Олександрії. Якось все так спонтанно сталось. Був варіант залишитися в Олімпіку. Я до останнього думав, що так і буде. Мені було комфортно. І був інтерес зі сторони Дніпра-1 і Колоса, але на рівні розмов. Вирішив перейти в Олександрію.

Найближча ціль - закріпитися в Олександрії. Тут конкуренція дуже хороша, буде дуже важко. Для мене це точно краще. Повинен рости. Перше завдання - це Олександрія до кінця сезону, а там будемо дивитися.

Звичайно, Динамо - ціль №1 на даний момент. Тому що це ТОП-клуб. Це, можна сказати, в якійсь мірі мій рідний клуб, бо я провів там багато років. Хотілося би повернутися в Київ, звичайно", - відзначив Вантух.