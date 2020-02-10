Баєр встановив цінник на Гавертца

Леверкузенці оцінюють гравця в 130 млн євро

Мюнхенська Баварія не може домовитися щодо трансферу півзахисника леверкузенського Баєра Кая Гавертца.

Про це повідомляє Sport1.

Леверкузенці оцінюють гравця в 130 млн євро. Керівництво Баварії скептично оцінює трансфер хавбека за таку суму, хоча на його придбання наполягає головний тренер клубу Ханс-Дітер Флік.

Відзначимо, що в цьому сезоні 20-річний півзахисник взяв участь в 18 матчах чемпіонату Німеччини, в яких став автором чотирьох забитих м'ячів, віддав дві результативні передачі.

Раніше, Баварія не зуміла здолати Лейпциг.

Нагадаємо, Айнтрахт знищив Аугсбург.