Баєр встановив цінник на Гавертца

Джерело - sport.ua.
Мюнхенська Баварія не може домовитися щодо трансферу півзахисника леверкузенського Баєра Кая Гавертца.
Про це повідомляє Sport1.
Леверкузенці оцінюють гравця в 130 млн євро. Керівництво Баварії скептично оцінює трансфер хавбека за таку суму, хоча на його придбання наполягає головний тренер клубу Ханс-Дітер Флік.
Відзначимо, що в цьому сезоні 20-річний півзахисник взяв участь в 18 матчах чемпіонату Німеччини, в яких став автором чотирьох забитих м'ячів, віддав дві результативні передачі.
Раніше, Баварія не зуміла здолати Лейпциг.
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