ПСЖ у результативному матчі переграв Ліон у 24 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24 туру французької Ліги 1 ПСЖ вдома переміг Ліон.

Команди продемонстрували результативну гру. На початку другого тайму ПСЖ вів у рахунку 3:0. Гості змогли два голи відіграти і повернуся у гру. Але на 80-ій хвилині Кавані збільшив рахунок до 4:2.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

24 тур, 9 лютого

ПСЖ - Ліон 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Ді Марія, 2:0 - 38 Мбаппе, 3:0 - 47 Марсаль (авт), 3:1 - 52 Террієр, 3:2 - 59 Дембеле, 4:2 - 80 Кавані

Раніше, Марсель мінімально переміг Тулузу.

Нагадаємо, Лілль переграв Анже.