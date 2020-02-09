СПАЛ звільнить головного тренера

Семплічі замінить Ді Бьяджо

Джерело - Динамоманія.

Після поразки у 23-му турі чемпіонату Італії від Сассуоло (1:2) керівництво клубу СПАЛу вирішило звільнити головного тренера Леонардо Семплічі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Після трьох поразок поспіль (п'яти в останніх шести турах) СПАЛ займає останнє місце в турнірній таблиці серії А, набравши 15 очок. До рятівної 17-го рядка феррарців відокремлює 7 очок.

Новим головним тренером спав стане Луїджі Ді Бьяджо, який раніше працював з молодіжною збірною Італії. З ним буде підписаний контракт до 30 червня з можливістю продовження ще на сезон.

Раніше, Лаціо на виїзді переграв Парму.