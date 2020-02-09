Ов’єдо з Луніним зіграв внічию з Райо Вальєкано у 27 турі Ла-Ліги 2

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру іспанської Ла-Ліги 2 Райо Вальєкано та Реал Ов’єдо не визначили переможця.

Андрій Лунін у складі гостей провів увесь матч.

У першому таймі матчу гості відкрили рахунок. Але перед цим, на 18-ій хвилині, Андрій Лунін здійснив неймовірний сейв.

На 75-ій хвилині господарі відігралися - ударом з точки Ульоа переграв українського голкіпера Андрія Луніна.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2

27 тур, 9 лютого

Райо Вальєкано - Реал Ов’єдо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Родрі, 1:1 - 75 Ульоа (пен)