Український захисник перейшов у Вентспілс

Український захисник Андрій Сахневич став гравцем Вентспілса (Латвія).

Про це повідомляє офіційна сторінка клубу у соціальній мережі Instagram.

Деталі угоди наразі невідомі. Останньою командою Сахневича був Колос, який він покинув на початку січня.

Нагадаємо, Сахневич розпочав професіональну кар’єру футболіста у київському Динамо в 2006 році. 30-річний гравець встиг також пограти за Олександрію, запорізький Металург, Гірняк-Спорт та Колос. Окрім того, був у захисника річний вояж до Росії – з 2015 по 2016 рр. він захищав кольори КАМАЗа.